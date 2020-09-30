فتح باب اشتراكات السكة الحديد لطلاب المدارس والجامعات الأسبوع المقبل

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت كل استعداداتها النهائية، لاستقبال العام الدراسي من خلال تجهيز القطارات، وتجهيز أكشاك متنقلة لبيع التذاكر لمنع الزحام بالمحطات، وتجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بهما وقت الحاجة.

وأشار رسلان لـ"الوطن" إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية للمنظومة، لافتا إلى الانتهاء من التطوير الكامل، وأعمال التحكم لنحو 430 مزلقانا وتحويلها للعمل إلكترونيا، موضحا أن جميع مزلقانات السكة الحديد ستعمل إلكترونيا مطلع يناير 2021.

وأوضح رسلان، أن الطالب الراغب في عمل اشتراكات للقطارات، عليه سحب استمارة الاشتراك من مكتب المحطة بقيمة 5 جنيهات، ثم يملأ الطالب بيانات الاستمارة وتعتمد من الهيئة التعليمية التابع لها الطالب، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد و2 صور شخصية، ثم استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

وعقب ذلك يتم تحديد محل الإقامة حسب بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، كما أنّ الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط "المميزة والمطورة"، وتحدد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

رئيس السكة الحديد: من يرغب من الطلاب استقلال قطار مكيف يسدد فرق التذكرة

وأضاف رسلان، أن تخفيضات الهيئة للطلاب تصل إلى نسبة 98%، مشيراً إلى أنه حال رغب الطالب استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة في شباك التذاكر، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات لتوفير الحماية الأمنية للركاب، كما تقوم الهيئة بتنفيذ كل خطط إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة فيروس كورونا.