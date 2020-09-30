الملف الأسود للإرهابي بهجت صابر: فضائح إباحية وتحريض على نشر كورونا

تاريخ أسود للقيادي الإخواني الإرهابي بهجت صابر، المقيم في أمريكا، صاحب واقعة الضرب على "القفا" مؤخراً، وهي الواقعة التي جاءت عقابا له على جرائم طويلة ارتكبها بحق وطنه، تنوعت بين التحريض على العنف والتحريض على نشر عدوى فيروس كورونا فضلاً عن فضائح إباحية كان بطلها.

تستعرض "الوطن"، خلال السطور القليلة التالية الملف الأسود للإرهابي الهارب بهجت صابر، الحافل بالجريمة والتحريض ضد الدولة إلى حد وصل لنشر الأمراض والأوبئة الخبيثة بين المواطنين.

الإرهابي بهجت يدعو لنشر فيروس كورونا بين الناس

دعا الإرهابي بهجت صابر، في فيديو عبر المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الداعمة لهم، أنصار الجماعة المصابين بفيروس كورونا بنقل العدوى بكل الوسائل لأكبر عدد من أفراد الجيش والشرطة، وذلك بهدف إحداث أكبر عدد من الإصابات لتعم الفوضى البلاد، والإضرار بأمن مصر القومي.

وقال الإرهابي في الفيديو: "كل من يظهر عليه برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو عطس يذهب إلى أقرب قسم شرطة أو نيابة لنشر العدوى والانتقام منهم".

الإرهابي بهجت يحرض المواطنين ضد الجيش والشرطة

ظهر الإرهابي بهجت صابر في فيديو عبر المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية يحرض المواطنين ضد أبطال القوات المسلحة، ورجال الشرطة، وتهدف تلك الدعوات إلى إثارة الفوضى في البلاد.

كما قاد الإرهابي بهجت التظاهرات خلال زيارة الرئيس السيسي الأولى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015.

تسريب صوتي يفضح بهجت بعد طلبه من فتاة ممارسة الجنس معها

- في أكتوبر 2019، عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبا صوتيا للإرهابي الهارب بهجت صابر، يفضح الازدواجية الأخلاقية المقيتة لجماعة الإخوان، يتضمن طلبه من إحدى الفتيات إقامة معه علاقة محرمة قبل بدء شهر رمضان الكريم، وكانت المحادثة باللغة الإنجليزية.

الإرهابي بهجت يحرض على مهاجمة الإعلاميين المصريين خلال زيارتهم لأمريكا

حرض الإرهابي بهجت صابر، عناصر الجماعة المقيمة بأمريكا، بالاعتداء على الإعلاميين يوسف الحسيني ومحمد شردي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، كما اتهم الإعلامي أحمد موسى، الإرهابي بهجت بمحاولة اغتياله أثناء زيارته لنيويورك.

وتعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء، وذلك خلال بث مباشر. وبينما كان الإرهابي بهجت صابر يتناول طعامه وهو يتحدث مباشرة على الهواء حتى غافله أحد الشباب الذي ظل يقترب منه حتى غافله وضربه بـ"القفا" ثم فرّ هاربا، وبعدها حاول "صابر" اللحاق به، قبل أن يعود مرة أخرى للبث المباشر.