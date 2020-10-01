شعبة الاتصالات تختار رئيسها اليوم.. و"الوطن" تنفرد بتشكيل هيئة المكتب

تعقد اليوم الخميس، شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انتخاباتها لاختيار وتشكيل مجلس إدارتها والمكتب التنفيذي بمقر الاتحاد بباب اللوق.

ويضم المجلس الجديد 20 عضوا منتخبا و5 أعضاء بالتعيين، وتصل مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من عام 2020، وتستمر حتى عام 2024.

ومن أبرز الأسماء والوجوه المتقدمة لمجلس الإدارة كل من: إيهاب سعيد رئيس شركة خدماتي ومؤسس الشعبة، محمود عثمان من شركة اي فاينانس، محمد ناجي من شركة مصاري، أحمد كمال من شركة أمان، تامر محمد شركة سمارت داينامكس، كريم غنيم من شركة KMG، سمير أبو هاشم من شركة ممكن.

يذكر أن الشعبة كانت قد تأسست عام 2008، وتخدم قطاعا عريضا من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشار إلى أن انتخابات الشعبة ستحسمها التزكية للمرة الثالثة بفوز إيهاب سعيد برئاسة الشعبة، ومحمود عثمان نائب أول، أحمد مصطفى نائب ثان، وكلا من تامر محمد عيسى ومحمد ناجى سكرتير وسكرتير مساعد.

وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، بأنه سيتقدم فور إعلان نتيجة الانتخابات بتغيير مسمى الشعبة لمراكز الاتصالات إلى المهندس إبراهيم العربى بتعديل مسماه لتصبح شعبة التجارة والمدفوعات الإلكترونية، تماشيا مع توجه الدولة نحو الشمول المالى.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة الثالثة التى يفوز فيها إيهاب سعيد برئاسة الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية.