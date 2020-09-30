مخابز بلدية متوقفة عن الإنتاج دون إذن.. ضبط 24 قضية تموينية بالضبعة

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 24 مخالفة تموينية بمركز ومدينة الضبعة شرق مطروح بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف المتابعة ومراقبة الأسواق والمحلات والمخابز ومنع أي مخالفات والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية للمواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال، اليوم، المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إنه استمرارا للتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح والتشديد على جميع الإدارات التموينية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة ومتابعة قيام المخابز البلدية بعملها على أكمل وجه، وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين، ضبطت حملة تموينية من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية عدد 24 مخالفة تموينية بمدينة الضبعة والقرى المحيطة بها وبحصرها تبين أن المخالفات المضبوطة عبارة عن مخابز بلدية متوقفة عن الإنتاج دون إذن مسبق وتحرير عدد 9 مخالفات، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع بـ 7 مخالفات، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بـ 4 مخالفات، وعدم احتفاظ بسجلات التفتيش بالمخبز عدد مخالفة واحدة، وبيع بأزيد عن السعر الرسمي "سجائر" بعدد مخالفة واحدة، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد لمخبز بلدي، وعدم توافر اشتراطات صحية بمحل تاجر تمويني بعدد مخالفة واحدة.

وأضاف "أبواليزيد" أننا على الفور قيدنا المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأشار إلى أن الحملات التموينية مستمرة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، في جميع مراكز ومدن المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، لضبط الأسواق.