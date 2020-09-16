تحرير 54 مخالفة في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 54 مخالفة متنوعة في حملات موسعة، اليوم، على المخابز البلدية والأسواق، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كل القطاعات الخدمية، بتكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كل ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

وقال محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 54 مخالفة، منها 35 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت ما بين 34 مخالفة لنقص الوزن و19 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، أبرزها عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وبيع بدون ترخيص، وبيع منتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية.