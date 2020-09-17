تحرير عدة محاضر في حملات تموينية على المخابز ومحطات البنزين برأس غارب

شنت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب، عدة حملات تجارية على الأسواق والمحلات التجارية، ومحطات البنزين، للتأكد من توافر الأرصدة وضبط الأسعار، والتأكد من التزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك فى ضوء اهتمام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة راس غارب، عن تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 6 محاضر عدم حيازة شهادة صحية، وتحرير مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، إدارة مكتب التموين، بشن حملات تفتيشية على المخابز ومحطات تموين السيارات والمحلات العامة، والتأكد من توافر الأرصدة وضط الأسعار، والتأكد من التزام العاملين، بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد رأفت على قيام أعضاء مكتب التموين بالمرور على المخابز، ومتابعة وتدقيق أرصدة الدقيق، وجودة ومواصفات وأوزان وتوافر الخبز ،للمواطنين وعدم وجود مخالفات، كما تم المرور على عدة مخابز مستودع السلع المصرية، ومتابعة أرصدة السلع الرئيسية وتوافرها وعدم وجود عجز.