خالد الصاوي: دعوتي للمواطنين للأبحاث الإكلينكية لـ"كورونا" واجب وطني

كشف الفنان الكبير خالد الصاوي كواليس مشاركته في الحملة الإعلانية للمشاركة في الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا في مصر، والتي نشرتها وزارة الصحة والإسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك".

وقال الصاوي، لـ "الوطن"، إنه يعتبر مشاركته في هذه الحملة واجبًا وطنيًا، وتحديدًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم بسبب وباء "كورونا"، مضيفًا أنه تطوع بوجوده في هذه الحملة لرغبته في دعوة المواطنين للمشاركة في هذه الأبحاث.

وأبدي تفاؤله بالقضاء على هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة، وقدرة المصريين على تجاوز هذه الأزمة بسلام.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت خضوعها للتجارب الإكلينيكية الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، كنوع من التضامن مع تلك الأبحاث، وكرسالة طمأنة لكل شعوب العالم، والشعب المصري على وجه الخصوص، بضرورة التضامن من أجل أن تصل المصانع والشركات والأبحاث للقاح يؤمن البشرية.

وأضافت "زايد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنَّها تطوعت لأخذ اللقاح، كونه تمّ التأكّد بالطرق العلمية من آمنية اللقاح، وتأكّيد أنَّه لا يوجد ما يمنع من تطوعها لأخذ اللقاح، موضحة أنَّها طالما وافقت على تجريب المرحلة الثالثة على اللقاح في مصر، فيجب أن تكون أول المتطوعين.

وتابعت: "أنا متأكدة علميًا من المرحلة الأولى والثانية، والدول اللي شاركت في المرحلة الثالثة، أنَّ اللقاح آمن وليس له أعراض جانبية غير متوقعة، ولازم أشارك مع كل الناس، بإني أكون متطوعة، أتضامن مع العالم، وأشجع الناس عشان متخفش إنَّها تشارك في مثل هذه الأبحاث، ومن أمان هذا اللقاح، بأخذ الفاكسين بنفسي".

وأشارت إلى أنَّها مرت بكل المراحل الخاصة بالتطوع، لأخذ اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بداية من التسجيل على الإنترنت ثم أخذ عينات الدم منها، كما يتمّ إجراء مسحة كورونا على الشخص المتطوع، وعقب ذلك يأخذ اللقاح.