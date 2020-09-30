هاني ضاحي: المهندس المصري أثبت براعته في المشروعات التنموية الكبرى

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسي رسالة وعلم بدأت مع قدماء المصريين، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بالمهنة من خلال تطوير المنظومة التعليمية للعلوم الهندسية، وتطبيق أحدث التقنيات.

جاء هذا خلال مشاركة نقيب المهندسين في افتتاح وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول لكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والمنعقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل 2020"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

في ظل وجود كوكبة من رجال التعليم الهندسي علي رأسهم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الحافظ، أمين عام المؤتمر.

وبحسب بيان لنقابة المهندسين أشاد "ضاحي" في كلمة له ألقاها عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، مشيرًا إلى أنه فرصة كبيرة لبحث التحديات التي تواجه التعليم الهندسي، متوقعًا أن يصدر عنه توصيات مهمة وفعالة تكون أساسًا لما هو قادم وما "نتطلع إليه من تصحيح للمسار" بحسب تعبيره.

وقال "ضاحي"، إن هذا المؤتمر المهم يُعقد في الوقت الذي حققت فيه مصر نهضة غير مسبوقة وطفرة كبرى على مدار الست سنوات الماضية، من خلال تنفيذ إنجازات على أصعدة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بما يشمل مجالات (الطاقة/ البترول/ الغاز الطبيعي/ الإسكان والبنية التحتية / المرافق/ الطرق/ المواني/ والتحول الرقمي لكافة أنظمة العمل بالدولة المصرية)، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 3.5%، وانخفضت معدلات التضخم إلى 5.7٪، وتم تحقيق استقرار اقتصادي واضح نابع من الاستقرار السياسي.

وتابع أن المهندس المصري أثبت براعته وكفاءته في تنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبرى، وتغلب بإصراره على كافة الصعاب في ظل إرادة ورؤية واضحة واستراتيجية واعدة لتحقيق الهدف المنشود.