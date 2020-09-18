رئيس لجنة التصالح بنقابة المهندسين: مستمرون في عملنا حتى 30 سبتمبر

قال المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بالنقابة العامة، إن اللجان الفرعية كلها مستمرة في عملها حتى يوم 30 سبتمبر، موضحا أن هناك 3 شهور لاستيفاء اللجنة الفنية المستندات من المواطنين، بينما يتمثل دور اللجنة المركزية في تنظيم عمل اللجان الفرعية بالنقابات الفرعية فيما يتعلق بإصدار الشهادات، مشددا على أن النقابة تتعامل مع المكاتب الاستشارية وليس المواطنين.

وتابع "سعودي"، في حوار خاص لـ "الوطن"، قائلا "إن المهندس المختص بمعاينة المبنى المخالف ليس له علاقة بمدى اتساع البدروم ليكون جراجا لكل قاطني العقار من عدمه، ولكن التثبت من وجود بدروم حسبما هو مثبت في رخصة المبنى".

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد شكّلت لجنة مركزية لأداء دورها المحدد بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعد مخالفات البناء، وهي مشكلة من 10 أعضاء بواقع "5 رؤساء نقابات فرعية، هم هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهشام أبوسنة رئيس نقابة القاهرة، وهشام والي رئيس نقابة الفيوم، وشبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، وإيهاب منصور رئيس نقابة الجيزة، و4 رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون، وأمين صندوق النقابة".

وإلى تفاصيل الحوار:

** في البداية هل اللجنة مستمرة في عملها لاسيما وأن الحكومة أعلنت أنه سيتم الاقتصار بتوقيع مهندس عضو نقابة المهندسين دون اشتراط اللجوء للمكاتب الاستشارية كاجراء تحفيزي للتقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء ضمن إجراءات أخرى أعلنتها الحكومة؟

اللجان كلها مستمرة في عملها حتى يوم 30 سبتمبر، وهناك 3 شهور لاستيفاء اللجنة الفنية المستندات من المواطنين، بينما يتمثل دور اللجنة المركزية في تنظيم عمل اللجان الفرعية بالنقابات الفرعية في مختلف المحافظات بخصوص إعتماد تقارير المكاتب الاستشارية، فنحن كنقابة نتعامل مع المكاتب الإستشارية ولا نتعامل مع المواطنين.

هشام سعودي: 3 شهور إضافية حتى استيفاء اللجنة الفنية أوراق طالب التصالح

** من بين الموضوعات المثارة في قانون التصالح هو أزمة البدروم أو الجراج..ما هو الوضع حال ثبوت وجود جراج طبقا لما نصت عليه رخصة العقار لكنه لم يتسع مثلا لسيارات قاطني العقار؟

المهندس المختص بمعاينة المبنى المخالف ليس له علاقة بمدى اتساع البدروم ليكون جراجا لكل قاطني العقار من عدمه، ولكن التثبت من وجود بدروم حسبما هو مثبت في رخصة المبنى، وبالتالي فإن موضوع إثبات وجود بدروم طبقا للترخيص الصادر للعقار، موضوع تاني متعلق بالحماية المدنية والدفاع المدني والحريق وليس له علاقة بموضوع التصالح في بعض مخالفات البناء.

** ما هو دور اللجنة تحديدا؟

يتمثل دور اللجنة في أن الاستشاري يوقع أمام اللجنة بالنقابة ويختم أمامنا ونحن نتأكد أن هذا المهندس تنطبق عليه شروط العمل ثم نعطي له الشهادة المؤمنة التي بها "بار كود" لمنع تزويرها، ووفقا لقانون التصالح فإنه لو أخطأ المهندس الاستشاري يتعرض لعقوبة جنائية فقانون النقابة يحظر على مؤسسات الدولة استلام أي تقرير الا باعتماد النقابة.

سعودي: أي مهندس عضو نقابة يقدم تقريره للجنة الفنية دون اشتراط التخصص

** إذن ما الذي اختلف بعد إعلان الحكومة بعض التسهيلات للتقدم بطلبات التصالح؟

الوضع الجديد الآن هو أن رئيس الوزراء يسر على المواطنين في التقديم بطلبات التصالح دون اشتراط ختم تقرير السلامة من النقابة.

** في الوضع الجديد..هل يشترط تخصص معين للمهندس لتوقيع تقرير السلامة الإنشائية؟

حاليا لا، فأي مهندس عضو نقابة تخصص كهرباء أو غزل ونسيج أو غيره من التخصصات، سيذهب لجهة الإدارة ويسلم تقريره الممهور بتوقيعه، وقد يتهرب من العقوبة فممكن يتهرب من العقوبة لأن تقريره غير معتمد من النقابة، وبالتالي فإن جهة الإدارة في هذه الحالة ليس لديها علم بتخصص المهندس.

** وما هو الاختلاف عن الوضع السابق حينما كان يشترط تقرير من مكتب استشاري؟

اللائحة التنفيذية تنص على أن يكون تخصص المهندس الاستشاري تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، وفي الوضع الحالي فإن أي مهندس عضو نقابة يسلم تقريره في الأمانة الفنية بالوحدة ويتسلم نموذج 3 الذي يوقف أي إجراءات عقابية كان من الممكن اتخاذها إزاء المخالف لحين اتمام أوراقه واستيفائها لاتمام التصالح، ثم ترفع الامانة الفنية الملف للجنة الفنية التي تراجع المستندات وتطلب من مهندس اللجنة الفنية عمل معاينة لمطابة الملف بالواقع.