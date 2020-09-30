السيطرة على حريق في خط بترول على طريق "السخنة"

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة السويس، على حريق شب قبل قليل، في خط بترول تابع لشركة أنابيب البترول بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق "العين السخنة – القطامية".

تلقى مدير أمن السويس، اللواء رجب عبد العال، إخطاراً اليوم الأربعاء، من مأمور قسم شرطة "عتاقة"، بحدوث تسرب بأحد خطوط نقل البترول، التابعة لشركة أنابيب البترول، واشتعال النار به.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية، مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، كما وجهت الشركات القريبة من موقع الحريق 3 سيارات إطفاء أخرى، لدعم جهود الإطفاء، حتى تم إخماد النيران تماماً والسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني إن الحريق وقع في الخطوط الممتدة بالمنطقة الصحراوية، ويستلزم الوصول إليها سير عربات الإطفاء لمسافة كبيرة في مدق جبلي غير ممهد، شمال مدخل طريق "الجلالة – القطامية".

وأوضح المصدر أن رجال الدفاع المدني يواصلون أعمال التبريد، بعد السيطرة على الحريق، منعاً لتجدد اشتعاله مرة أخرى، مع استمرار إغلاق الخط، ووقف عملية دفع أي مواد بترولية بالمنطقة.

وأفاد المصدر أن المعاينة الأولية أظهرت حدوث تسريب في صمام أحد المحابس، مما تسبب في اندلاع الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.