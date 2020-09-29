حريق بورشة حدادة إثر انفجار أنبوبة بالعاشر.. وإصابة شخص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية اليوم، من السيطرة على حريق شب في ورشة حدادة بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة شخص بحروق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق في ورشة حدادة بالمجاورة 33 بمدينة العاشر من رمضان، إثر انفجار أنبوبة، ما أسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية.

انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل المصاب إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.