عاجل.. السيسي يتابع مشروعا عالميا لإنتاج "الخيل الأصيل" بمصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بمشاركة رجال أعمال متخصصين في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري، في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة.

واطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر"، لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

وأوضح أن الرئيس، وجه بأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الاصيلة، النواة الرئيسية للمشروع، بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم، وأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة، التي باتت تمتلكها مصر مؤخرا من شبكة طرق ومحاور ومطارات ومواني وإمدادات، وتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع، من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.