عاجل.. السيسي: كورونا عززت مسؤوليتنا المشتركة تجاه مستقبل كوكبنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن جائحة كورونا قد فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف من ناحية إلا أنها عززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة عليه من ناحية أخرى.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بقمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، "نأمل أن تساهم قمتنا اليوم في تعزيز إدراكنا بحجم المسؤولية ونخرج بنتائج واضحة تعكس إرادتنا السياسية الجماعية لتغيير الوضع الراهن للأفضل".