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محمود مسلم

عاجل.. السيسي: كورونا عززت مسؤوليتنا المشتركة تجاه مستقبل كوكبنا

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نرمين عفيفي
04:46 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن جائحة كورونا قد فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف من ناحية إلا أنها عززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة عليه من ناحية أخرى.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بقمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، "نأمل أن تساهم قمتنا اليوم في تعزيز إدراكنا بحجم المسؤولية ونخرج بنتائج واضحة تعكس إرادتنا السياسية الجماعية لتغيير الوضع الراهن للأفضل".

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