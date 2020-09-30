"مية مليون سيسي" يتصدر "تويتر".. ومشاركون: "اللي ييجي علينا نمحيه"

تصدر هاشتاج "مية مليون سيسي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعرب فيه المشاركون عن مدى حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لهدم استقرار مصر والدول العربية، من خلال نشر الأكاذيب وترويجها من أجل نشر الفوضى.

وقال أحد المعلقين: "لما ربنا قال (فَلا يحزنك قولهم) كان عالم إن فيه ناس كلامها عبارة عن أذى.. ربنا يكفينا شرهم، نقف مع سيادتكم لبناء هذا الوطن الغالي، رغمًا عن أنوف الخونة وتجار الأزمات، عبيد الدولارات، كل مصري محب لبلده يعلم جيدًا أن سيادة الرئيس السيسي لا يهمه إلا البناء والتعمير والنهوض بمصر للمكانة التي تستحقها".

وتابع آخر: "مصر الحضارة والتاريخ، مصر المستقبل والرخاء، حفظ الله مصر، كان حلم أي مصري من زمان، هو تنمية سيناء، وبسط سيادة الدولة عليها، دلوقتي الجيش المصري واصل لكل شبر في أرض سينا، وبيتبنى فيها مدن جديدة، وكمان أرضها بتتخضر، وتتزرع بعد ماكانت صحرا".

وأضاف آخر: "لو قلنا إنسانية هنلاقيها صفة فيه، ولو قلنا الجراءة هنلاقيها جوه عنيه، ولو قلنا الثقة مش هنلاقيها غير فيه، ولو قلنا الكرامة هنلاقي مصر بتعلى بيه، ضحكته بتسعد 100مليون، زعيم وقائد ربنا يبعد عنه العيون، الطيبة في قلبه والاحترام من صفاته، يحيا رئيسنا ويسقط كل أعدائه".

وعلق آخر: "مين اللي قال بس 100 مليون، إحنا شعبه الفرد الواحد بـ100 فيما دون، إحنا معاه واللي ييجي علينا نمحيه، واللي يزعل رئيسنا في بلدنا مش هنخليه، ربنا يخليك يازعيمنا والعالم تبقى قائد ليه، وطول ما رئيسنا معاه الحق، محدش يقدر عليه، الله معاك ويحميك ويحفظك من أهل الشر والخونة يا كايدهم ياحارق دمهم، يا ريسنا يا حبيب الملايين كلنا معاك، وتحيا مصر ويحيا رئيسنا السيسي، لن تعود جماعة دفنها الشعب في مزابل التاريخ".