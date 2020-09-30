الجزائر تخفف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا إلى 11 ولاية

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض بسبب وباء فيروس كورونا، حيث قررت استمرار فرض حظر التجوال من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية فقط، حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم، إن عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) قرر رفع حظر التجوال عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا، وهي ولايات البويرة، وتبسة، والـمدية، وإيليزي، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة، وعين الدفلى وغليزان.

كما قرر جراد استمرار فرض التجوال من 11 مساء إلى 6 صباحا في 8 ولايات هي الجزائر العاصمة وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، وجيجل، وعنابة، ووهران، بالإضافة إلى إعادة فرض حظر التجوال بنفس المواعيد في 3 ولايات كانت قد تم رفع الحجر عنها، وهي ولايات باتنة وسطيف وقسنطينة، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بها.

وأشار البيان، إلى أن الولاة يمكنهم، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، خاصة إقرار الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، أوتعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وقررت السلطات الجزائرية كذلك إلغاء منع حركة النقل الجماعي العام والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، مع الإبقاء على منع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، في كافة الولايات خاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.