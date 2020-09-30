وزير الشباب يبحث إقامة 6 معسكرات لتأهيل 250 مبادرة لخدمة المجتمع

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مساء اليوم، بفريق عمل برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة "إيدك معانا"، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض خطة البرنامج المستقبلية.

صبحي: نستهدف إنشاء منظومة رسمية للمبادرات يستطيع من خلالها الشباب ممارسة دوره بنجاح

ويهدف البرنامج الذي انطلق في إبريل 2019، إلى إنشاء منظومة رسمية للمبادرات تحقق عدالة الوصول، وشفافية الاختيار عن طريق قواعد ومعايير واضحة، مع توفير الغطاء القانوني للمبادرات الشبابية، وإيجاد مساحتها للعمل في مراكز الشباب وفق معايير محددة أن يلعب الشاب دورًا في تشكيل مجتمعه، وأن تتاح له الفرصة في وضع الأهداف العامة، لإبراز قيادات محلية شابة، ما يعزز فرص نجاح المشروعات التنموية ويضيف إليها صفة.

وتضمنت الاجتماع بحث إقامة 6 معسكرات تدريبية لتأهيل 250 مبادرة شبابية لدخول المسابقة للحصول على دعم الوزارة، وأن تتمتع كل مبادرة شاركت بالمعسكرات التأهيلية للبرنامج بعضوية تتيح لها الفرصة للإنطلاق في المجتمع.

توجيهات من الرئيس برعاية الشباب والنشء وتمكينهم وتبنى الأفكار المبدعة

واطلع وزير الشباب والرياضة على الخطة الجديدة وناقش فريق العمل، موجها باستمرار التطوير في أداء البرنامج وبضرورة الوصول الى أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة من البرنامج، وتبنى الأفكار المبدعة والخلاقة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية الشباب والنشء وتمكينهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية البرنامج، مضيفًا أن تكريم فخامة رئيس الجمهورية لمبادرتين من الفائزين بالبرنامج عربية الحواديت، والكشك إنما هو استمرار لسياسته الداعمة لمبادرات الشباب المصري.

ومثلت مبادرتان من أعضاء البرنامج مصر بالمسابقة الإقليمية للقيادات الشبابية بالأردن حرفتك مشروعك، ارشد نفسك، وساعد البرنامج فى الكشف على قدرات المبادرات والكيانات الشبابية فى المحافظات، وتم الاستعانة بهم فى تنظيم فعالية ماراثون زايد الخيري بالسويس.

حضر الاجتماع نجوى صلاح، إسماعيل الفار وكلاء الوزارة، جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية، نانيس الناقوري مدير عام المشروعات، محمد عبدالدايم الخبير في ريادة الأعمال، منال جمال مدير عام التدريب، ومصطفى عز العرب منسق البرنامج.