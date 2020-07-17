9 معلومات عن برنامج "إيدك معانا" لدعم المبادرات الشبابية ومميزاته

يعد برنامج دعم وتأهيل المبادرات الشبابية "ايدك معانا" أحد المشروعات المدرجة رسميا بخطة وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم ومشاركتهم في صياغة واقعهم ومستقبلهم وإعطاء الفرصة للقيادات المحلية.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل البرنامج وموعد انطلاق المرحلة الثانية ومميزات الحصول على العضوية، وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن مبادرة "إيدك معانا".

1 - انطلق البرنامج رسميا في 15 إبريل 2019 برعاية السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

2 - يستمد البرنامج خططه من أهداف التنمية المستدامة وتعتمد مجالات المبادرات المطروحة والتي تستهدف الوزارة دعمها على تحقيق تلك الأهداف بحلول 2030

3 - يهدف البرنامج لإشراك الشباب في التخطيط وصناعة القرارات وصياغة البرامج المختلفة حتى يلعب الشاب دورا في تشكيل مجتمعه، وأن تتاح له الفرصة في وضع الأهداف العامة، حيث أن للفرد أهمية قصوى في العملية التنموية، كذا إبراز قيادات مجتمعية شابة مما يعزز فرص نجاح المشروعات التنموية ويضيف إليها صفة الديمومة والاستمرارية بفعل المشاركة الحقيقية وتقوية مهارات وقدرات الشباب حول القيادة وإدارة المشروعات وتطوير قدراتهم في التخطيط والإعداد ورصد المشكلات وصياغتها والبحث عن الحلول والابتكار.

4 - يعد البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشباب في مصر، بدعم مادي يبلغ قيمته 7 ملايين جنيه مقسمة كالتالي، تدريب بواقع 400 مبادرة سنويا على مستوى الجمهورية، ودعم مادي بواقع 80 مبادرة سنويا على مستوى الجمهورية.

5 - ينقسم البرنامج لجزئيين الأول تدريبي والجزء الثاني عبارة عن مسابقة على أساسها يتم دعم الشباب الأجدر والأحق أن تدعمه الوزارة بميزانية مالية لتنفيذ فكرته برعاية وإشراف الوزارة.

6 - يتم الحصول على عضوية البرنامج عن طريق الانضمام إلى البرنامج التدريبي، حيث تم إقامة 6 معسكرات في معظم أقاليم الجمهورية، وانضم للبرنامج 300 مبادر مصري بالفعل خلال المرحلة الأولى.

7 - تشمل عناصر البرنامج 3 مراحل التدريب من خلال المعسكرات التدريبية، الدعم المادي والمعنوي، التوجيه والمتابعة.

8 - تنقسم فئات المشاركة إلى فئة الفكرة "ما قبل التأسيس"، والمبادرات التي لم تدخل طور التنفيذ بعد، مرحلة المشروع "ما بعد التأسيس"، والأخيرة مبادرات قائمة بالفعل.

9 - يتم الحصول على عضوية البرنامج عن طريق الانضمام إلى البرنامج التدريبي، ويبدأ التقديم للمرحلة الثانية من البرنامج خلال الشهر الجاري، ويقدم البرنامج فرص جديدة أفضل، بدعم مباشر وشخصي من السيد وزير الشباب والرياضة لتذليل كل العقبات.

مميزات الانضمام لعضوية مبادرة "إيدك معانا"

في حالة الانضمام لعضوية البرنامج وعدم الفوز بالدعم المادي تكون الاستفادة من مراكز الشباب في منطقة نشاط العضو، إذ يتم الإبلاغ عن الخطط بشكل مسبق للاستفادة بمركز شباب من خلال إقامة أنشطة أو أي فعاليات، ومن ثم يتم التنسيق من قبل البرنامج وإبلاغ مديرية ومركز الشباب ومتابعة التنفيذ.

قررت الشباب والرياضة تبني كل مبادرات أعضاء البرنامج تحت رعايتها منذ الانطلاقة الأولى، ومن ثم يتم التنسيق مع الوزارات في الموضوعات ذات الشأن المشترك.

تشارك وزارة الشباب كل عام بوفود كتير لدول مختلفة لمؤتمرات متخصصة، ويقوم البرنامج بعمل ملفات لكل مبادرة تضم جميع التفاصيل، حيث الفعاليات أو المشروعات التي ينفذها الأعضاء، وتقديمها للوزارة للحصول على فرص لتمثيل مصر وشباب مصر.

يقوم البرنامج بتنفيذ العديد من التدريبات في مجالات مختلفة وهامة لرواد الأعمال المجتمعية، ويتمتع أعضاء البرنامج بحق المشاركة بدون مصاريف اشتراك وبدون مقابلات شخصية .

يتم إعداد مدربين البرنامج من الشباب المبادرين جيدا واعتمادهم من الأمم المتحدة.

تعقد اجتماعات ولقاءات مرتين في العام لأعضاء البرنامج لمشاركة الإنجازات.