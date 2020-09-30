"الاتصالات": منظومة إلكترونية مؤمنة للتأمين الصحي الشامل

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تنفيذ "منظومة إلكترونية مؤمنة" للتأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن هذه المنظومة تضم عدة عناصر وهي منصة تبادل المعلومات، ومنظومة تسجيل المنتفعين، ومنظومة مقدمي الخدمة، بما في ذلك العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، إضافة إلى منظومتي التسويات المالية، وتسجيل واعتماد مقدمي الخدمة، لافتًا إلى عنصر آخر في المنظومة يتعلق بمستودعات البيانات، وتنتهي عناصر هذه المنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي بمركز الاتصال.

وأضاف "العطار"، في تصريحات صحفية عقب لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري الصحة والاتصالات اليوم، أن محور البنية التحتية لبيئة الاستضافة والربط الشبكي للمنظومة يشمل كلًا من بيئة الاستضافة التطويرية والاختبارية، وبها مركز البيانات التجريبي للمنظومة، وبيئة الاستضافة الانتقالية والإنتاجية والتي ستحتوي على مركز البيانات التشغيلي للمنظومة.

وتابع أن هذا المحور يتضمن مد شبكة الألياف الضوئية، لافتًا في هذا الصدد إلى مد شبكة الألياف في عدد من المواقع بست محافظات هي بورسعيد، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وأسوان، بإجمالي 411 موقعًا.

كما أشار إلى أنه تم تفعيل خدمة الربط على المنظومة المؤمنة في 65 موقعًا بمحافظتي بورسعيد، والأقصر، كما أنه جار تفعيل 99 موقعًا في تلك المحافظات الست، ومن المستهدف تفعيل 104 مواقع أخرى بها، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تقييم الحلول الفنية البديلة في المواقع النائية التي تعذر مد الشبكة إليها، منوهًا إلى أنه سيتم تفعيل المواقع طبقًا للجدول الزمني لخطة وزارة الصحة في هذا الشأن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ قليل، عن عزم الحكومة، بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، تجريبيًا قريبًا.