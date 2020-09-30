مساجد الإمارات تقيم صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وستقام صلاة الغائب على الشيخ صباح، الخميس، عقب صلاة العصر، في جميع مساجد دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الحرمين الشريفين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن العاهل السعودي وجّه بأداء صلاة الغائب بعد صلاة العشاء، الأربعاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

ووصل جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، عصر الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وبدأت مراسم تشييع الجثمان، الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادمًا من الولايات المتحدة.

ونقل الجثمان إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بالكويت العاصمة، حيث أقيمت صلاة الجنازة وخرج موكب التشييع.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى "مايو كلينك"، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء أمس الثلاثاء وفاته.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، آداء صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجميع مساجد الكويت اليوم الأربعاء، عقب صلاة المغرب.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.