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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:24 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يتصف بالكرم الزائد، كما أنه يحب الإسراف، ولا يبخل على نفسه بشيئ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي كساب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

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