حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي ببحثه عن المثالية ومحاولته إلى الوصول إليها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.