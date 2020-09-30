خبير: تحديد "المركزي" 5 آلاف جنيه للمسافرين لتشجيع الدفع الإلكتروني

قال الخبير المصرفي هشام إبراهيم، إن قرار البنك المركزي بشأن الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط هدفه تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والاستغناء تماماً عن الدفع التقليدى واستخدام الكاش.

وأضاف إبراهيم لـ" الوطن"، أن أغلب المواطنين حاليا أصبح لديهم كروت دفع إلكترونى، ما يساعدهم على الاستغناء عن الكاش مشيرا إلى أن المسافرين أو القادمين إلى مصر لا يحتاجون الكاش بشكل كبير، خاصة وأن وسائل الدفع الإلكترونية أصبحت متاحة فى كل مكان فى العالم تقريباً.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر بشأن الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.

ونص القرار على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.