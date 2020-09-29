محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير مستشفى ههيا المركزي بتكلفة 6 ملايين

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ، والنساء والتوليد، والأطفال والحضانات، ومحطة معالجة المياه، لقسم الكلى الصناعي بمستشفى ههيا المركزي، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، بالتعاون بين المديرية والمجتمع المدني.

وذلك لاستقبال المزيد من الحالات، وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى، فى إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية، وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرض تفصيلي، عن مراحل تطوير الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تم الإشارة إلى أن أعمال التطوير، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والنساء والتوليد، والأطفال، والحضانات، بجانب تطوير محطة معالجة المياه لقسم الكلي الصناعي.

ولفت إلى أن تكلفة قسم الاستقبال والطوارئ، بلغت 1.5 مليون جنيه، وتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 20 سريرا بدلاً من 10 أسرة، مع إضافة شبكة غازات كاملة بالإستقبال، وتجهيز غرفة عمليات صغري، وكشك عظام، وغرفة أمصال، وصيدلية، وغرفة إنعاش قلبي ورئوي، وغرفة للأعراض التنفسية.

وقال وكيل الوزارة، إن إجمالي تكلفة قسم النساء والتوليد بلغت 500 ألف جنيه، ليسع 20 سرير، بدلاً من 11 سرير، بالإضافة إلى غرفتين عمليات ، كما بلغت تكلفة قسم الأطفال مليون جنيه، بسعة 18 سرير، منها 2 سرير عزل.

وأشار إلى أن تكلفة قسم الحضانات، بلغت 2.25 مليون جنيه، ليسع 35 حضانة ، بدلاً من 21 حضانة بالقسم القديم، مع توفير 2 كبسولة صفراء، وعدد 5 جهاز سباب، وعدد 5 تنفس صناعي ، 27 مونيتور، 27 مضخة محاليل، جهاز أشعة موجات فوق صوتية علي القلب (إيكو) للأطفال المبتسرين للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

بالإضافة إلى تطوير محطة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلي الصناعي بتكلفة 750 ألف جنيه، لتعمل بقوة تحمل تصل لـ140 ماكينة غسيل كلوي، بقسم الكلي والذي يضم الآن 47 ماكينة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الكلى.

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التى تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

أوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم .

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية خلال الفترة الماضية فى المستشفيات وتعاملهم مع حالات مصابي فيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية للمرضى مطالباً بمواصلة بذل الجهد وتقديم كافة أوجه الرعاية للمرضى.

شارك في الإفتتاح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والدكتورة سحر لطفي رئيسه مركز ومدينة ههيا ونواب البرلمان وأعضاء المجتمع المدني.