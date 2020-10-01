حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بكونه شخصية ودوده، كما أنه يسعى إلى تقديم المساعدة للجميع، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت رانيا محمود ياسين، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.