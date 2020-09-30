القضاء الإداري يؤجل 121 دعوى بشأن انتخابات النواب للغد 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 121 دعوى خاصة بانتخابات النواب لجلسة الغد للاطلاع والرد ، فضلًا عن إرجائها 25 دعوى منذ جلسة أول أمس لغد الخميس، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم 146 دعوى تتصدى المحكمة بالفصل فيها بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه.

جدير بالذكر أن المحكمة كانت بصدد نظر 93 دعوى فقط، ليتلقى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى 28 دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القررات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول الأوراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد، وتمت إحالتها للمحكمة في نفس التوقيت للنظر فيها.

وكانت قررت المحكمة في جلسة سابقة إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي، وأحالت دعوى أخرى مقامة من سلطان عبدالغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.