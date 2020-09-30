نهال نبيل تحيي أولى حفلاتها بالأوبرا بعد تعافيها من كورونا

أعلنت المطربة نهال نبيل عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، إحياء أولى حفلاتها الغنائية بدار الأوبرا المصرية، منتصف الشهر المقبل، عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وكشفت نهال نبيل، مؤخرًا، كواليس شهرين عاشت فيهما تجربة إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي ووالدتها، والذي على إثره نُقلت إلى المستشفى.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية بـ"موقع فسبوك"، قائلة: "يوم 20 قبل العيد الصغير تعبت وسخنت، ويوم 31/ 5 دخلت المستشفى وخرجت 7/7، فترة طويلة صح؟!.. طبعاً وحشتوني جداً.. 48 يومًا في المستشفى بحارب ضد فيروس كورونا، وبعدها خرجت وعشت فترة نقاهتي وبقالي فيها شهر".

وأضافت: "أنا الحمد لله والفضل لله بخير، آه بقالي كتير جداً بحارب فيروس كورونا.. حقيقي، كانت مرحلة صعبة قوي قوي، بس بفضل الله ودعواتكم ليا بجد اللي أنا سمعتها وقريتها ووصلتني، وكل حد وقف جنبي سواء بالسؤال أو بالفعل، فأنا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعاً، وكان اختبار كبير والحمد لله الحمد لله أنا وأمي بخير، كلمة شكراً ووربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي، لأن انتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا، وساعدتوني على عدم الاستسلام، وإني أحارب وأقاوم الفيروس، وأنا أهوه الحمد لله رجعت".