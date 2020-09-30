الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين و210 آلاف حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بلغ حتى الآن 7 ملايين و210 آلاف و67 شخص.

وذكرت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 206 آلاف و494 حالة.

وسجّلت جونز هوبكنز اليوم حتى الآن 19 ألفا و837 حالة إصابة و508 وفاة في الولايات المتحدة.