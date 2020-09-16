أمريكا تسجل 36 ألفا و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ستة ملايين و606 آلاف و293 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و985 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 195 ألفا و937 حالة، وذلك عقب تسجيل 1077 حالة وفاة جديدة.