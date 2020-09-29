الصحة: وضعنا خطة لمواجهة كورونا منذ إعلان ظهوره في الصين

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر كانت من الدول السباقة على الصعيد العالمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه بمجرد أن أعلنت دولة الصين عن ظهور الوباء كانت دعوة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للجنة إدارة الأزمة بالوزارة لعقد اجتماع طارئ لوضع خطة لمواجهة الفيروس.

وتابع، أن خطة إدارة الجائحة والاستعداد والاستجابة والتعافي من الجائحة كانت موجودة في مصر خلال شهر يناير قبل حدوث أي حالات، مشيرا إلى "أن طبيعة أي مرض تنفسي تتضمن خطط الاستعداد له، ما يلي منع وفود المرض، الاستعداد له، الاستجابة والتصدي، ثم التعافي".

وأوضح عبدالفتاح، أن أي مرض تنفسي لا يوجد أي دولة أيا كانت تستطيع أن تمنع دخوله بلدها والدليل على ذلك أنه حدث في كل دول العالم، مؤكدا أن مصر بالفعل كانت سباقة في تجهيز مستشفيات للعزل، بالإضافة لإدارة الأزمة بمنتهى الاحترافية والكفاءة التي شهد بها العالم.

وأشار، إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي طلبت تقييم دولي لمدى استعدادنا والتصدي لهذه الجائحة، وصدر في آخر شهر مارس بأن مصر تحتل المركز الـ12 في التعامل مع أحداث الصحة العامة أكثر من متميزة، وهو ما جعلنا نعبر لبر الأمان، وكما نرى الآن تراجع أعداد الوفيات والإصابات.