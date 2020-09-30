"المركزي" يشرح سبب الحد الأقصى للنقود للمسافرين بـ5 آلاف جنيه: قديم

حدد مجلس إدارة البنك المركزي -بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء- مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري، المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

وأكد المركزي في بيان، أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي، والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي، بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

والجدير بالذكر، أن مبلغ الـ5000 جنيه، الذي قرره البنك المركزي، هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003، طبقا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي القديم.