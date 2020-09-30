وفاء عامر تنشر صور عارفة عبدالرسول بـ "المايوه": تعالي أكلك محشي وبط

أعادت الفنانة وفاء عامر،عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة الفنانة عارفة عبدالرسول، التي أثارت جدلا واسعا حيث ارتدت فيها "المايوه".

وكتبت وفاء عامر، تعليقًا على صورة "عارفة" بـ"المايوه" عبر حسابها بالفيس بوك، قائلة: "عسل، لو أعرف إنها في الساحل، كنت أكلتها أحلى محشي وبط".

واختتمت وفاء عامر، كلامها بقولها "بحبك يا عارفة وإنتي مش عارفة".

وردت عارفة عبدالرسول، على كلام وفاء عامر، بقولها "حبيبتي ياست الناس، أجيلك مخصوص".

ومنذ أيام تصدرت الفنانة عارفة عبدالرسول، محركات البحث، عقب نشرها صورة لها بـ"المايوه" على شاطئ البحر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، معلقة عليها "لقيت الطبطبة".

وكشفت الفنانة عارفة عبدالرسول، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، كواليس تلك الصورة التي تصدرت محركات البحث، بأنها كانت تقضي إجازة قصيرة مع عدد من أصدقائها بمنطقة العين السخنة، والتي تم ترتيبها بشكل سريع ومفاجئ، بعد حزنها البالغ لعدم قدرتها على قضاء المصيف هذا العام.

وقالت "عارفة": "كنت هروح مرسى علم أنا وبنتي، بس حصلت ظروف ومعرفناش، وبقيت زعلانة جدا، لأني من عشاق الصيف بحكم إني إسكندرانية، وكنت مع أصدقائي واقترحوا إننا نروح نغير جو، فاتشجعت واتبسطت جدًا خصوصا أنَّه مكنش عندي تصوير وقتها وحسيتها طبطبة من ربنا.. علشان كدة كتبت لقيت الطبطة".

"مايوه" عارفة عبدالرسول، الذي جذب انتباه المتابعين، يعتبر أمرًا عاديًا بالنسبة لها، حيث أكّدت أنَّها منذ صغرها يحرص والدها على شراء "المايوهات" لها ولأشقائها سنويًا، موضحة أنَّها لم تكن ترتدي "بيكيني" وإنما "تيكيني"، أي الأشبه بالفستان القصير.

وتابعت: "المايو بتاعي بشورت، وكان الشاطئ فاضي والجو هادي وجميل وأنا مع صحابي، وليا اخواتي محجبين بيلبسوا البوركيني ولما بكون معاهم، احترامًا ليهم بنزل البحر ببلوزة وبنطلون.. ومش شايفة أن الموضوع فيه أزمة أو حاجة".