مصادر: فشل السيستم في امتحان الـ est يدفع التعليم لنظام off line

قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستلجأ لنظام الـ "off line"، في امتحان الـ "est"، المقرر عقده يومي الجمعة والسبت المقبلين، بعد فشل السيستم في الامتحان الذي كان مقررا له يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وامتحان "est"، هو البديل المصري لامتحان الـ "sat" الأمريكي، الذي ألغي في مصر حتى منتصف عام 2021، بسبب وجود دلائل على تسريبه.

ويعني نظام الـ "off line" في الامتحانات، إرسال الامتحانات على سيرفرات معينة في كل مركز لأداء الامتحان، لتوزع على الطلاب بطريقة تمنع سقوط السيستم، حسب المصادر.

امتحان "EST"، هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ "SAT" والـ "ACT"، ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I"، و"EST II"، والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ "SAT".

ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن تفاصيل "الامتحان"، موضحًا أن الجزء الأول من الاختبار "Literacy test 1"، مدته 27 دقيقة، ويتألف من 13 سؤالًا وهو مقابل لجزء الـ "Writing and Language".

وأوضح الوزير أن الجزء الثاني "Literacy test 2"، مدته 65 دقيقة، ويتألف من 31 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ "Reading"، وجزء الرياضيات في اختبار "EST I" مدته 110 دقائق، ويتألف من 42 سؤالًا من بينها أسئلة مسموح فيها باستخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها، واختبار الرياضيات "EST 2" هو مقابل للـ "Level 2" فى اختبارات "SAT II".

كانت الوزارة قد أعلنت أن الطلاب المسجلين في امتحان "est" أيام 28 و29 سبتمبر، سوف يتم عقد الامتحان لهم يومي الجمعة والسبت 2 و3 أكتوبر المقبل.