حبيب: أردوغان عميل للمخابرات الأمريكية والإخوان يكذبون كما يتنفسون

أكد الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، أن أعضاء جماعة الإخوان يعملون بمبدأ التقية الشيعي ويظهرون خلاف ما يبطنون.

وقال "حبيب"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه رأى أشياء أنبأت عن مستقبل الإخوان مثل الكذب، مشيرًا أن الإخوان يكذبون كما يتنفسون من محمود عزت لخيرت الشاطر لمحمد مهدي عاكف مضيفًا: "بديع ده غلبان والخطير هو محمود حسين اللي راح تركيا".

وحكى "حبيب"، عن موقف قديم حيث تفاجأ بأن الإخواني محمود عزت كان يخرج قرارات من مكتب الإرشاد ويوزعها على المكاتب الإدارية للإخوان رغم أن مكتب الإرشاد لم يصدر هذه القرارات، مشيرًا أنه ضبط مثل هذه القرارات وحدثت مشادة بينهما وقّبل "عزت"، رأسه، مشيرًا إلى أن محمود عزت هو الذي كان يحرك المرشد مهدي عاكف، وكان يحرك مرسي أثناء وجوده في قصر الاتحادية أثناء فترة رئاسته للجمهورية، مضيفا "وأحنا في مكتب الإرشاد مرسي لما كان بيتكلم كان بيبص لمحمود عزت ولو لاقاه راضي ينطلق ولو لقاه متوجس يتوقف".

وتابع: "محمود عزت لا تعلم هو بيفكر في إيه أو بيعمل إيه لكن من تحت لتحت بيعمل كل ما يريد"، مشيرًا إلى أن القيادي الهارب محمود حسين يعمل حاليًا مع أردوغان.

وكشف "حبيب"، عن تصريح للقيادي الإسلامي التركي نجم الدين أربكان، قال فيه إن رجب طيب أردوغان عميل للمخابرات المركزية الأمريكية، وأن ذلك سبب طرده من حزب أربكان.

وتحدث "حبيب"، عن القيادي الإخواني المرشح لمنصب مرشد الإخوان إبراهيم منير قائلًا: "إبراهيم منير لا يصلح بياع جرجير كان بتوصله تعليمات من محمد مهدي عاكف ومحمد بديع وقاعد هناك بيعمل كل اللي عاوزينه المخابرات البريطانية أو اسطنبول".