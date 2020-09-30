منير أديب: الإخوان تسعى لاستهداف الدول العربية بالأكاذيب وتزييف الحقائق

كشف منير أديب، الباحث والمتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية، دور جماعة الإخوان الإرهابية، ومنصتها الإعلامية في نشر الفوضى والتطرف، مؤكدًا أن المنصات الإعلامية التابعة للحركات والتنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان، تهدف لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدول المستقرة.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "DMC"، أنه في محاولة لتلك الجماعات الإرهابية في إقناع المواطنين بالأفكار المتطرفة، لجأوا إلى محتوى إعلامي أغلبه معلومات خاطئة، زيفوا بها الحقيقة والواقع، وفى نفس الوقت استهدفوا الدولة المصرية، موضحًا أن تلك الجماعات تريد نشر الفوضى في كل الدول العربية.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أن تلك الجماعات تنشر المواد الإعلامية التي تستهدف الأنظمة العربية بأكملها، بما فيها مصر، وأغلب هذا المحتوى الإعلامى يسلط الضوء بشكل كبير على مصر، ذلك نتيجة أنهم يدركون أنه إذا سقطت مصر سقطت المنطقة العربية بأكملها.

وتابع: "تلك الجماعات يريدون إقامة ما يتم تسميته بالدولة الإسلامية، وينفذون أغلب مجهودهم على مصر، معتقدين أن تزييف الواقع والحقائق، قد يصل بهم إلى الوصول للحكم".