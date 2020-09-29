صراعات أبواق الإعلام وانشقاقات.. هل اقتربت جماعة الإخوان من نهايتها؟

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن موقع العربي الحديث، نشر تسريبات للهارب أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، وبين قيادي جماعة الإخوان، وكان محور الحديث يدور حول فشل الجماعة في تحقيق هدفها في حشد المواطنين للمظاهرات، وذلك خلال تقديمها برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأوضحت السهلي، أن هذه التسريبات في اشتعال الأزمة بين أيمن نور والأراجوز معتز مطر، الذي يعمل في قناة الشرق التي تبث من تركيا، وظهر مطر مهزوزا ومتربكا، بعد انفراد موقع العربي الحديث، متسائلة: "صراعات الأبواق الإعلامية والانشقاق الداخلي.. هل اقتربت الجماعة الإرهابية من نهايتها؟".

وقال أيمن نور خلال التسريب: "يعني عاوز أقول لك في لبنان الحالة عظيمة جدا، لكن الحقيقة هي نكسة يعني أو هي هزيمة"، فيما رد عليه الآخر: "أحنا للأسف حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس احنا كنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز، والدعم موصول وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الاخفاق".

وتابع القيادي الآخر: "الاخفاق اللي حصل عندنا في سبتمبر قولنا نعوض الاخفاق ده عشان نعمل حاجة كويسة في يناير، ونحفز الناس، بس للأسف مش عارف"، فرد عليه أيمن نور: " للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن، خيبة أمل وصدمة كنت بقول يعني ننزل الشارع ونعمل مظاهرة ونعمل فعالية ولكن اكشفنا حجم الكارثة".

ورد عليه القيادي الاخواني: "ربنا يعلم يا دكتور إن حضرتك لم تقصر، ربنا يعلم أن الفترة اللي فاتت تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا قادرين نكمل لحد الآن، بس أنا مش عارف بعد اللي محمد علي عملة النهاردة ويطلع يقول أنا هقفل هقفل صفحتي، أنا خايف بكرة الصبح نلاقي باقية الناس اللي احنا بندعمهم على الأرض وعمالين نوفر لهم كل الدعم أن كل واحد يقفل صفحته ويعلن انسحابة من الحراك".

وتابع :" احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة دي"، فرد عليه أيمن نور: "عاوز اقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة".