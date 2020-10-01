نائب مرشد الإخوان السابق: مرسي كان نكرة والقرضاوي بتاع 3 ورقات

أكد الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، أن القيادي الإخواني المرشح لمنصب مرشد الإخوان إبراهيم منير، لا يصلح لأي منصب داخل الجماعة، بينما وصف يوسف القرضاوي بأنه: "بتاع 3 ورقات".

وقال "حبيب" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "إبراهيم منير لا يصلح بياع جرجير كان بتوصله تعليمات من محمد مهدي عاكف ومحمد بديع، وقاعد هناك بيعمل كل اللي عاوزينه المخابرات البريطانية أو اسطنبول".

وتذكر "حبيب" موقف قديم حدث له أثناء توليه منصب نائب مرشد الإخوان: "قابلت أحد الشخصيات البارزة في أمن الدولة في 2009، وقالوا لي خد محمد مرسي معاك عشان ينقل الكلام اللي هقوله، وقولت لمسئول أمن الدولة أنا شخصيا من وجهة نظري مش عايزين خلافة ولا منصب ولا وزارة ومش عاوزين أي حاجة وعاوزين ناخد فرصتنا نتصل بالناس ويتعرفوا علينا ويتكلموا معانا ونقول لهم الإسلام هو كذا، وإن شاء الله يقعد حسني مبارك 50 سنة".

وأضاف: "محمد مرسي خرج بلغ الشلة وكان شخصية للأسف نكرة" مشيرًا أن أموال الجماعة كان يخفيها محمود عزت: "الفلوس عاينها محمود عزت وأنا ماسك اللجنة المالية كنت نائب المرشد الأول ومسئول اللجنة المالية، ومحمود عزت مخبي الفلوس ومتعرفش هو حاططها مع مين وسألوه اعترف الفلوس عند مين".

وتابع: "سألت مأمون الهضيبي وكان من أفضل شخصيات الجماعة قالي عايز تبقى نائب مرشد قولت له لأ قالي أومال مين قولت له خيرت الشاطر قالي ده راجل أعمال ورفض رفضا تاما".

وكشف محمد حبيب، معلومات عن القيادي المقبوض عليه محمود عزت قائلا: "محمود عزت كان ماسك حاجات لا تعلم عنها أي شيئ وده حواليه شلة منقسمة نصين وتؤمرنا وأحنا هنفذ وشلة بتكذب عليه وهو كذاب وسيجد من يكذب عليه ودول شياطين".

وأكد "حبيب"، أنه لم يرغب في شغل منصب المرشد: "مش عايز أبقى مرشد ووقعت أني مش عايز أبقى مرشد".

وأشار إلى مواجهة حدثت بينه وبين مهدي عاكف بسبب ترشيحه لمنصب داخل الجماعة وأنه قال له: "أنت كذاب وغشاش ومخادع، والجماعة وراك هتروح في ستين داهية".