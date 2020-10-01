السفير الصيني يُشيد بأغنية "يدًا بيد" لريهام عبدالحكيم

أشاد لياو ليتشيانج سفير الصين في القاهرة، بأغنية "يدًا بيد"، التي غنتها المطربة ريهام عبدالحكيم، وتعبر كلماتها عن التضامن بين القاهرة وبكين، لافتًا إلى أن الحضارتين الصينية والمصرية هما الأقدم على مستوى العالم، مما يستوجب مسئولية مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي.

وأضاف "ليتشيانج"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN" ، أن الصين ومصر تلتزمان بالتضامن والتكاتف، وهناك تعاونًا بين قيادة البلدين، واجتماعات دورية عبر الإنترنت بين خبراء الصحة المصريين والصينيين لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث حول لقاحات كورونا.

وأكد سفير الصين بالقاهرة، دعم الصين لجهود مصر لمواجهة الفيروس، في الوقت الذي تجرى فيه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني بمصر، مؤكدا أن هناك تشاورا بين الشركتين الصينية والمصرية للتعاون في مجال اللقاحات الدوائية.

من ناحية أخرى، أكد السفير أن الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية كأكبر اقتصادين في العالم يعود بالنفع على الجانبين، لافتًا إلى أن الصراع بين بكين وواشنطن لا يتمحور حول زعامة المجتمع الدولي، فالصين تدافع عن السيادة الوطنية الصينية، وتنبذ الهيمنة التي يمارسها الجانب الأمريكي ومحاولته فرض هيمنته على بكين.

وأردف: "لا يكمن أن نكرر مرار الحرب الباردة، ولا يمكن أن نقع في فخ الصراعات لنحافظ على العلاقات المتبادلة في جميع بلدان العالم"، لافتًا إلى أن حقيقة الصراع الصيني الأمريكي على المكاسب المشتركة، في حين يحاول أحد الطرفين الانفراد بالمكاسب لنفسه دون الآخرين".

وأكد السفير على أن الصين تفتح باب الحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد الأرضية المشتركة التي تجمع البلدين، كما شدد على أن باب الحوار مفتوح دائمًا من قبل الجانب الصيني.