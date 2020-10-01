أمن الجيزة: ضبط 29 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة عدة حملات استهدفت عدداً من الخارجين على القانون من المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، في مناطق متفرقة بنطاق المحافظة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

أسفرت الحملات، التي تم تنفيذها تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 29 متهماً مطلوب القبض عليهم من الهاربين من أحكام قضائية في نطاق المحافظة.

كما ضبطت قوات إدارة المرور، تحت قيادة اللواء محمد عامر، مدير مرور الجيزة، والعميد عادل هندي، رئيس مباحث مرور الجيزة، والعقيد وائل مختار، معاون مباحث المرور، 4 آلاف مخالفة مرورية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بهذه المخالفات، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.