المهندسين: دورات تدريبية للأعضاء وتخفيضات من الجامعة البريطانية

أعلنت نقابة المهندسين تقديم دورات تدريبية تسهم في إعداد المهندس لسوق العمل، بحسب وصف بيان لها، حيث قالت: "إنه في ضوء حرص نقابة المهندسين المصرية على تلبية احتياجات ورغبات أبنائها المهندسين في المجال التدريبي الذي يُعد القاعدة الأساسية في تنمية مهارات المهندس العملية، فقد عقدت ثاني جلسات لجنة التدريب بمقر النقابة العامة، لمناقشة وتحديد أدوار الأعضاء داخل اللجنة، وبعض الدورات التدريبية كما تم وضع خطة عمل لتقديم تلك الدورات بمختلف الشُّعب".

وأكد المهندس محمد سليم، رئيس لجنة التدريب، على سرعة التنفيذ وأهمية التنسيق بين اللجنة العامة واللجان الفرعية لتقديم أفضل دورات تدريبية، على أن يكون هناك برنامج تدريبي يبدأ في أول نوفمبر حتى نهاية ديسمبر كمرحلة أولى، ويتنوع البرنامج التدريبي من تنمية المهارات الفنية والمهارات القيادية، على أن يتم عمل برنامج لعام ٢٠٢١ كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن اللجنة مهتمة بتلقي مقترحات الاحتياجات التدريبية من الجميع.

من ناحية أخرى، أعلنت النقابة أنها حصلت على عرض خاص من الجامعة البريطانية، حيث عرضت الجامعة تقديم خصم ٣٠٪ من قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي اكتوبر ٢٠٢٠/٢٠٢١، لمن يرغب في التقدم الي كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر.

وأكدت الجامعة في خطابها للنقابة، أن هذا التعاون جاء من منطلق الدعم الدائم من نقابة المهندسين والمساهمة في تطوير الكلية، والتي أسست طبقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، واستخدام وتأهيل الكوادر في الطاقة المتجددة والبترول وتكنولوجيا الغاز.

وأشارت، إلى أن الكلية تمنح لخريجها شهادتين الأولى شهادة مصرية معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وشهادة بريطانية معتمدة من جامعة لندن ساوث بانك، وتضم الكلية تخصصات:

١-هندسة الطاقة المتجددة - هندسة طاقة ميكانيكية.

٢-هندسة الطاقة المتجددة - هندسة طاقة كهربائية.

٣-هندسة الكيمياء الحيوية.

٤-هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز.