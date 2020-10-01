الرقابة الإدارية تتفقد مدارس السويس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويس مدارس المحافظة، بحضور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم.

شمل التفقد عشرة مدارس متعددة التخصصات ما بين مدارس رسمية للغات ومدارس عسكرية ومدارس للتعليم الأساسي ومدارس للتعليم للثانوي العام والفني بأنواعه وكذلك المدرسة المصرية اليابانية، بالإضافة إلى مدارس إدارات السويس التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين لحصر الحالة الإدارية والمادية والفنية لتلك المدارس.

كما تفقدت اللجنة خلال زيارتها فصول وطرقات وقاعات ومعامل وأفنية ومرافق المدارس محل الزيارة والوقوف علي صلاحيتها وجاهزيتها لاستقبال أبناؤنا الطلاب بالعام الدراسى الجديد، بما في ذلك تلك المدارس التي تشملها فاعليات الصيانة الشاملة والبسيطة.

رصدت الهيئة عدد من الملاحظات التي اتخذت حيالها إجراءات سريعة وحاسمة وكلفت هيئة الأبنية التعليمية بإعداد تقرير تفصيلي عن الصلاحية الإنشائية لإحدى المدارس بالقطاع الريفي أثناء المرور، حفاظًا على سلامة وحياة ابناؤنا الطلاب.

كما تناولت الهيئة العديد من الملفات المتعلقة بالعملية التعليمية، بما في ذلك مدى تدريب المعلمين علي المنصات الإلكترونية والمنظومة التعليمية الجديدة وتدوير الرواكد الخشبية والحديدية وحالة معامل التكنولوجيا والعلوم وحجرات مناهل المعرفة والمكتبات ومرافق المدارس وحجرات الأنشطة، وغيرها من الملفات الهامة التي تتعلق بالاستقرار والانضباط.