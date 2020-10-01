البابا يتلقى التقرير السنوي لأسقفية الخدمات في الذكرى الـ58 لتأسيسها

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، المشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وبرفقته القس رافائيل ثروت، مستشار الدعم الفني للأسقفية، والدكتور هاني رياض، المدير التنفيذي، وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم، حيث قدموا للبابا التقرير السنوي الدوري للأسقفية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا وقع على التقرير بنسختيه العربية والانجليزية وأشاد بالجهد المبذول في التقرير، مشيرا إلى أنّ هذه الزيارة تأتي بمناسبة التذكار الـ58 لتأسيس أسقفية الخدمات.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت أنّ الميزانية السنوية لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التابعة لها لعام 2020، من المتوقع أن تتجاوز 105 ملايين جنيه.

وتعد أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، الذراع الخدمي والتنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي تلعب دورا رائدا في الخدمات المقدمة للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي تقرير نشر عبر مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة، تصل خدمات الأسقفية إلى 4 ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجا، ويتم التركيز بصفة خاصة على النساء والشباب والأطفال.

وقالت الكنيسة، إنّ الأسقفية لديها مجلس استشاري مكون من 7 أعضاء، يقدم المشورة للأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة والمشرف على الأسقفية إلى جانب المدير التنفيذي، في إطار عملية الحوكمة لعمل الأسقفية التي تأسست عام 1962م.

ويبلغ عدد الموظفين العاملين بالأسقفية نحو 415 موظفا، إضافة إلى 1200 متطوع.

وتقوم رؤية الأسقفية على إقامة "مجتمع قادر على استثمار إمكاناته، يقبل التنوع ويحترم الاختلاف، متمتعا بالكرامة الإنسانية"، انطلاقا من رسالة الأسقفية وهي "إيقاظ الوعي الاجتماعي لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية، وتعزيز الهوية المصرية، وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية".