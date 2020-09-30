البابا تواضروس يعلن عقد عظة الأسبوع المقبل خارج القاهرة

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عقد اجتماع العظة الأسبوعية المقبلة، خارج القاهرة، في أحد الأماكن بالمحافظات، على أن يعود لعقد الاجتماع مرة أخرى، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بعد هذا الأسبوع.

وألقى البابا العظة، اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تحدث عن "شهوة لقاء مع المسيح"، موضحا أن المسيحيين الأوائل كان لديهم اشتياق وشهوة للقاء المسيح، وهذا ما شجعهم على الإقبال على الاستشهاد، والحياة الروحية.

وأوضح البابا، أن بعض الشخصيات في الكتاب المقدس بحثوا عن المسيح، مثل زكا العشار، والمرأة السامرية، لافتا إلى أنهم كانوا لديهم شهوة للقاء المسيح، والسبب في ذلك، هو الشعور الداخلي بأنه ليس بأحد غير المسيح الخلاص، ولا يوجد أحد يستطيع مسح الخطية من حياة الإنسان إلا المسيح، ومن أشهر خطايا الإنسان هي الكبرياء، والكراهية، ولا يوجد طبيب يستطيع نزع الكراهية من قلب الإنسان، وبالتالي فإن الله هو من يستطيع نزعها من قلب الإنسان، لأنه "طبيب نفوسنا".

ولفت بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الله هو الراعي، بمعنى أنه هو الذي يرعى البشر، وهو القادر، وكما يقول البعض: "إذا كنت مع الله فأنت مع الأغلبية"، مشيرا إلى أن الله يستطيع أن يسند الإنسان في كل ضعفات الحياة والآلام التي يتعرض لها، مشيرا إلى الآية التي تقول: "استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"، لأن المسيح لا يترك الإنسان وإنما يعزيه في الآلام والتجارب التي يتعرض لها.