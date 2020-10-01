طرق تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من أمس الأربعاء، حتى الأربعاء الموافق 7/10/2020.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّ تقليل الاغتراب يجوز لطلاب الشهادات الفنية، شرط أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وفي حدود النسبة المقررة.

وترصد السطور التالية، طرق تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني، بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية بنظام 3 و5 سنوات، كما يلي:

يدخل الطالب على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل، سواء مؤهل صناعي أو تجاري أو زراعي (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج في استمارة النجاح.

يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي جرى تدوينها.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، تكون الخطوات كما يلي: