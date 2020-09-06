"الأهلي المصري" يُميكن مدفوعات 3 جامعات أهلية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي

بدأ البنك الأهلى المصرى فى تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات الخاصة بثلاث جامعات أهلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وهى جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك الشراكة تمت فور صدور القرار الرئاسى بتأسيس الجامعات الثلاث، وتستهدف مزيداً من التفعيل لاستراتيجية البنك لتعظيم أساليب السداد الإلكترونى وميكنة المدفوعات بما يخدم خطط التحول الرقمى للدولة ويدعم جهود الشمول المالى، خاصة أن الاتفاقية موجهة بشكل أساسى لطلبة الجامعة وهى الفئة التى يسعى البنك لضمها لقائمة عملائه.

وتتيح تلك الشراكة قيام الطلاب بسداد مصروفاتهم الجامعية من خلال بطاقات البنك الأهلى مسبقة الدفع «ميزة» وكذا المحافظ الإلكترونية للبنك ومحفظة الفون كاش، فى تطبيق فعلى للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وهو ما يعكس دور البنك الأهلى المتنامى فى نشر الثقافة المصرفية باعتباره بنك أهل مصر، حيث لم يقتصر التعاون بين البنك ووزارة التعليم العالى على إتاحة الخدمات المصرفية فقط، وإنما يمتد لإتاحة محاضرات توعية من جانب فرق العمل المختصة بالبنك للطلاب، سعياً لخلق جيل جديد يدرك أهمية القطاع المصرفى ويجيد التعامل مع الخدمات المصرفية.

وأشار «عكاشة» إلى أن الشراكة مع الوزارة تتضمن أيضاً قيام البنك بتوفير منح دراسية بعدد من التخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الثلاث، خاصة للتخصصات التى تشهد طلباً مستقبلياً فى مجال وسوق العمل وذلك لعدد من الطلاب المتفوقين، بحيث يمكن أن تغطى تلك المنح نسبة 100% من إجمالى قيمة الرسوم الدراسية للطالب مع استمرار البنك فى المنح للطلاب المحتفظين بتفوقهم خلال سنوات الدراسة، وذلك بمبلغ إجمالى قدره 15 مليون جنيه يتم توزيعه على الجامعات الثلاث.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن الشراكة تمكّن الطلاب من سداد مصروفات التقديم للجامعات ومصروفات العام الدراسى من خلال توفير نقاط البيع الإلكترونية POS التى يوفرها البنك بالجامعات ونظام QR code كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه لتشجيع الطلاب على الاستفادة من تلك الخدمات، فقد حرص البنك على أن يكون الاشتراك فى المحافظ الإلكترونية دون مقابل مادى، حيث تم الاتفاق مع الوزارة على توفير وحدات مصرفية للبنك لتقديم خدمات شاملة داخل الجامعات للطلاب وهيئة التدريس والأطقم الإدارية وأسرهم بحيث تعكس الخدمات المقدمة داخل تلك الوحدات احتياجات تلك الفئة من العملاء فى ضوء الدراسات التى تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتلك المتطلبات، بالإضافة إلى إتاحة ماكينات الصراف الآلى داخل مقار الجامعات الثلاث.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى كان له السبق منذ سنوات فى التعاقد مع 27 جامعة مصرية لتطبيق خدمات السداد الإلكترونى بها، التى أثبتت نجاحها فى رفع وعى الطلاب بالخدمات المصرفية، التى تطورت إلى مطالبتهم بمزيد من تلك الخدمات لما لمسوه من السهولة والسرعة فى تلبية احتياجاتهم واستشعارهم بأهمية وجود بنك فى حياتهم اليومية.