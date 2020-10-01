انت اطرق بابي الحلقة 20.. الموعد والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 12 محرك البحث جوجل صباح اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر الحالي، إذ يبحث الكثيرون عن حلقات المسلسل الذي يعرض بنظام حلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الأحداث التي يدور حولها مسلسل انت اطرق بابي، ومواعيد وقنوات عرض المسلسل على شاشات التلفزيون.

وتدور أحداثه عن "إيديا" بائعة الورد، التي يكون لديها طموح كبير وتريد أن تحقق طموحها باستكمال دراستها الجامعية، لكنها تجد صعوبة في استكمال تعليمها لأنها في الأساس تكره "سيركان" الذي يغلق الباب أمام تحقيق طموحاتها ويقطع المنحة لتعليمها.

موعد عرض المسلسل على قناة "فوكس تي في"

يعرض مسلسل انت اطرق بابي بنظام حلقة كل أسبوع، ويذاع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الأربعاء، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية والعاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، والسابعة مساء بتوقيت تونس، والسادسة مساء بتوقيت جرينتش.

تردد قناة "فوكس تي في"

يعرض المسلسل على قناة "فوكس تي في" على القمر نايل سات وتردد 11296، ومعدل ترميز: 27500، واستقطاب V، وتصحيح الخطأ 4/3، وتعرض حلقات المسلسل على شاشة القناة مدبلجة للغة العربية.

أبطال مسلسل انت اطرق بابي

بطلة المسلسل هي هاندا ارتشيل ممثلة وعارضة أزياء تركية، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل "بنات الشمس"، و"حياة" في المسلسل التركي "الحب لا يفهم هذا الكلام"، ودور "هازال" في المسلسل التركي "اللؤلؤة السوداء"، وشاركت في مسابقة ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.

أما بطل المسلسل فهو "كرم بورسين"، وبدأ حياته المهنية بأفلام إنجليزية في هوليود، وحصد شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي، في دور "كرم" بمسلسل "عندما تنتظر الشمس".