محافظ القليوبية يتفقد موقف بنها العمومي ويوزع الكمامات على المواطنين

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، موقف بنها العمومي، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وضباط المرور.

شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وتقدم "الهجان" بالشكر والتقدير للجهود التي تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووزع المحافظ الكمامات على المواطنين، مناشدا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

وكان أجرى "الهجان"، جولة تفقدية على عددًا من المطاعم بمدينة بنها، للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية، متابعا تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه محافظ القليوبية العاملين فى المطاعم بضرورة ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه.