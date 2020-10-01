صحة بني سويف: فحص وعلاج 66 ألف مواطن بمبادرة علاج الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الفرق الطبية أجرت الفحوصات اللازمة لـ 65 ألف و767 مواطن بجميع مراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وأوضح وكيل الوزارة خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كذلك التنسيق مع كافه الجهات الحكومية والخارجية والمجتمع المدني والمساجد والكنائس والمناطق الصناعيه بالمحافظة، لتحرك الفرق الطبية إليهم لفحص وعلاج العاملين بتلك الأماكن والمترددين عليهم.