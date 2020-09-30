عاجل.. 6 مصابين في انقلاب "ميكروباص" على صحراوي بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، أمام نفق "بياض العرب"، على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المصابين، فتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، كما انتقلت القيادات الأمنية للوقوف على رفع آثار الحادث.

وتبينت إصابة كل من "مصطفى محمود فرغلي"، 27 سنة، تاجر، باشتباه كسر في عظمة الترقوة، و"عبدالرحمن محمد محمد"، 28 سنة، مهندس، بسحجات وكدمات بالجسم، و"كريم محسن أحمد"، 27 سنة، مصاباً بكسر بالكتف الأيسر مع اشتباه ما بعد الارتجاج، و"حمدي محمود حسن"، 35 سنة، باشتباه كسر بالضلوع، و"مصطفى محمد حسن"، 32 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع اليمنى مع جروح وسحجات، و"أحمد جمال سيد أحمد"، 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر مع جرح قطعي بالرأس.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، لتلقى العلاج وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.