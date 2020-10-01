أسعار الذهب اليوم الخميس 1-10-2020 في مصر

استقرت أسعارالذهب بمحلات الصاغة خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس 1 أكتوبر الحالي، في محلات الصاغة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وشهدت أسعار الذهب تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه منذ نحو شهرين.

وتقدم "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 942 و944 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 824 و826 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 706 و708 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و608 جنيهات.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا مساء أمس الأربعاء، بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية، ليبدأ أكتوبر على ارتفاع، بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر، وفق "سكاي نيوز".

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1899.80 دولار للأوقية، كما تراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع، ما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال وصفي واصف، إنّ المعدن الأصفر يظل دائما هو الملاذ الآمن الوحيد للكثيرين، إذ أظهرت جائحة فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي أهمية الذهب فب الحفاظ على قيمة النقود بعد أن تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، في أعلى معدل ارتفاع يصل له الذهب منذ فترة كبيرة.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك الفترة والتي تشهد تراجعا يقترب من أسعار المعدلات الطبيعية هي الأنسب لشراء الذهب، كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالذهاب لتاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه، وشدد نادي نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء لأنها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.

وأضاف أنّ الذهب هو الملاذ الآمن يتم الطلب عليه في حالة تقلبات الأسواق، مشيرا إلى أنّ الذهب قد يتعرض للتذبذب، للارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أنّ المواطن المصري يضعه في مقدمة أولويات استثماراته بسبب سهولة تداوله، للمدخرين ما دون الـ100 ألف جنيه، وهو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار الأفضل، كونه حافظا للقيمة ولا يحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها.

وأوضح أنّ قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة في السبائك، وأعيرة 21 و24، و يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، كي لا يتعرضوا لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.