محافظ كفر الشيخ: إنشاء مستشفى أطفال وإطلاق اسم شهيد على مدرسة بقلين

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تخصيص 2133 مترًا لإقامة مستشفى الأطفال بمني الوحدة الصحية بالحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظه برئاسة المحافظ، وحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد حسام كمال علي حسين على مدرسة قونة الثانوية بقرية قونه التابعة لمركز قلين، كما وافق المجلس على إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بالحامول على مساحة 748 مترًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 1183 مترًا لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالأرض الفضاء قطعة رقم 3 بجوار جمعية تنمية المجتمع بسخا، لتكون مجاورة للمدرسة المقامة حاليًا، وستبدأ أعمال إنشاء المدرسة خلال شهرين، بالتنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية خلال زيارته الأخيرة.

وأعلن، أن الحوار المجتمعي الذي أُعلن عنه على الصفحة الرسمية للمحافظة، لاختيار اسم يطلق على مزلقان السلخانة والمحور الغربي لمدينة كفر الشيخ، والذي يربط بين غرب العاصمة بشرقها، أسفر عن اختيار اسم الزعيم الراحل "سعد زغلول" ابن محافظة كفر الشيخ، لما له من تاريخ مشرف لمصر كلها وليس لمحافظة كفر الشيخ فقط، إضافة لعدم إطلاق اسم الزعيم الراحل على شارع بالمحافظة.

كما أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المجلس التنفيذي وافق على إطلاق اسم الراحل "سامي إبراهيم خليفة"، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل، الذي توفى الشهر الماضي، على شارع عمارات الاسكان الاجتماعي، تقديرا له لما بذله من جهد حيال رفع تراكمات مخلفات القمامة، لإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر".